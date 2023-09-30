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Таллон Грикспор: люблю мотогонки. Думаю, займусь этим после окончания карьеры в теннисе

Таллон Грикспор: люблю мотогонки. Думаю, займусь этим после окончания карьеры в теннисе
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Нидерландский теннисист, 24-я ракетка мира Таллон Грикспор рассказал об увлечении мотогонками, а также сказал, что хотел бы вернуться к данному виду спорта по окончанию карьеры в теннисе.

«Отец, к сожалению, больше никак не связан с мотогонками. Но мои племянники занимаются. Так что в моей семье разделение на гонки и теннис. Я занимался в прошлом, когда был моложе, но до сих пор мне это нравится и я смотрю очень много гонок. Но сейчас это слишком опасно. Помню, по молодости, когда играл на юниорах, я прокатился за пару дней до матча и тогда повредил запястье, так что вернулся в тур уже три недели спустя. Так что родители настояли – никакого больше байка. Я действительно скучаю по экстриму, и думаю займусь этим уже после окончания карьеры», — передаёт слова Грикспора корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, ранее Таллон Грикспор раскритиковал формат проведения Кубка Дэвиса.

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