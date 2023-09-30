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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где может сразиться с Рублёвым

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где может сразиться с Рублёвым
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету первой ракетки Австралии де Минора пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Отметим, что в середине первого сета у Медведева случилась потеря концентрации: он вёл со счётом 5:2, однако проиграл четыре гейма подряд и довёл дело до тай-брейка.

Следующим соперником Медведева в Пекине станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Уго Умбер (Франция).

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 10:55 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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