Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где может сразиться с Рублёвым

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).
В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету первой ракетки Австралии де Минора пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Отметим, что в середине первого сета у Медведева случилась потеря концентрации: он вёл со счётом 5:2, однако проиграл четыре гейма подряд и довёл дело до тай-брейка.
Следующим соперником Медведева в Пекине станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Уго Умбер (Франция).
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