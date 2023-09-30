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Медведев выиграл 40-й матч на харде в этом сезоне. Он лидер тура по этому показателю

Медведев выиграл 40-й матч на харде в этом сезоне. Он лидер тура по этому показателю
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выиграл 40-й матч на харде в текущем сезоне. Медведев является лидером ATP-тура по этому показателю.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Эта победа и стала для россиянина 40-й на харде в этом сезоне.

Отметим, что вице-лидером данного рейтинга (по количеству побед на харде в 2023 году) является восьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц. В его активе 36 выигранных матчей на харде. Интересно, что больше 30 побед нет ни у кого, кроме них.

За 41-ю победу и выход в полуфинал Пекине Медведев сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Уго Умбер (Франция).

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