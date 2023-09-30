«Безумие». Даниил Медведев сравнил сетку Пекина с турнирами «Большого шлема»

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз высоко оценил уровень турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В двух первых матчах соревнований Медведев обыграл 13-ю и 12-ю ракеток мира: американца Томми Пола и австралийца Алекса де Минора.

«Это просто безумие. Обычно победы над такими соперниками означают, что ты вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». А дальше я могу сыграть с Андреем Рублёвым или Уго Умбером. И если Андрей победит, это точно будет как «Шлем». Мы с ним трижды встречались в 1/4 на ТБШ.

Я обыграл очень сильных ребят и теперь могу попасть на Андрея. Так что сетка тяжёлая. Но если удастся выиграть турнир, то это будет воспоминание на всю жизнь», — сказал Медведев в интервью на корте.