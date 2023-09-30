Видеообзор победы Даниила Медведева во втором круге турнира ATP-500 в Пекине

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), одержав 40-ю победу на харде в этом сезоне.

В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету первой ракетки Австралии де Минора пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Следующим соперником Медведева в Пекине станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Уго Умбер (Франция).