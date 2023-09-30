Андрей Рублёв рассказал, как ему удаётся оставаться собой

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, как ему удаётся оставаться самим собой.

«Сложный вопрос, честно говоря. Я понял, что лучший способ – не обманывать себя и принимать себя таким, какой ты есть.

Лучше быть собой — и если ты кому-то не нравишься или нравишься, то это будет из-за того, какой ты есть. Это лучше, чем притворяться кем-то или что-то скрывать и нравиться не из-за того, кто ты такой. В конце концов, всё равно правда выйдет наружу", — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, в данный момент шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сражается с 36-й ракеткой мира, представителем Франции Уго Умбером за выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). На момент написания новости в матче идёт второй сет, Рублёв ведёт со счётом 1:0.