Элина Свитолина показала милое фото Монфиса с их дочкой Скай

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото супруга, бывшей шестой ракетки мира, француза Гаэля Монфиса с их общей дочерью Скай.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Напомним, Свитолина и Монфис впервые стали родителями 15 октября 2022 года.

На прошедшем Открытом чемпионате США – 2023 Свитолина дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Гаэль же не смог преодолеть второй раунд, проиграв чемпиону Олимпиады-2020 в миксте, восьмой ракетке мира, россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 1:6.

Ранее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На данный момент неизвестно, сыграет ли ещё Элина в текущем сезоне.