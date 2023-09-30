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Уго Умбер выиграл у Андрея Рублёва и сыграет с Даниилом Медведевым в 1/4 турнира в Пекине

Уго Умбер выиграл у Андрея Рублёва и сыграет с Даниилом Медведевым в 1/4 турнира в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между российским теннисистом Андреем Рублёвым (шестая ракетка мира) и представителем Франции Уго Умбером (36-я ракетка мира). Умбер одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине.

Умбер оказался сильнее Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Рублёв сделал шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 из 15 заработанных брейк-пойнтов. Умбер, в свою очередь, сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Таким образом, Умбер прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 13:55 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 6 3
5 		6 7 7
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Комментарии
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