Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Астане, где может встретиться с Бубликом

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, представитель Австрии Доминик Тим с трудом пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан).
В матче второго круга Тим со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) одолел 82-ю ракетку мира, представителя США Маркоса Гирона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 21 минуту. Тим семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гирона 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал Астаны Тим сразится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 3) — Себастьян Офнер (Австрия).
Напомним, на старте US Open — 2023 Бублик позволил себе оскорбительную фразу по ходу матча с Тимом. Это вызвало большой резонанс в теннисном сообществе.
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