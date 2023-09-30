Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Астане, где может встретиться с Бубликом

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, представитель Австрии Доминик Тим с трудом пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан).

В матче второго круга Тим со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) одолел 82-ю ракетку мира, представителя США Маркоса Гирона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 21 минуту. Тим семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гирона 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал Астаны Тим сразится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 3) — Себастьян Офнер (Австрия).

Напомним, на старте US Open — 2023 Бублик позволил себе оскорбительную фразу по ходу матча с Тимом. Это вызвало большой резонанс в теннисном сообществе.