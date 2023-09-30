Жабер — о победе на турнире в Нинбо: всё это небольшие шаги к победе на «Шлеме»

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала победу в финале турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай), в рамках которого она обыграла россиянку Диану Шнайдер.

«Всё это небольшие шаги к победе на «Шлеме». Играя в финале здесь, я чувствую себя спокойнее, но это поможет мне чувствовать себя увереннее и лучше справляться с давлением», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.

Напомним, сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-250 в Нинбо (Китай) между россиянкой Дианой Шнайдер (85-я ракетка мира) и представительницей Туниса Онс Жабер (седьмая ракетка мира). Жабер одержала победу и стала чемпионкой турнира WTA-250 в Нинбо.