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Жабер: Шнайдер — отличная теннисистка, у неё огромный потенциал, было непросто с ней

Жабер: Шнайдер — отличная теннисистка, у неё огромный потенциал, было непросто с ней
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер оценила уровень игры 85-й ракетки мира, 19-летней россиянки Дианы Шнайдер, которую Жабер обыграла в финале турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай).

«Шнайдер — отличная теннисистка, мне было непросто противостоять ей. Да, счёт был 6/2, 6/1, но всё складывалось немного сложнее. Она обладает огромным потенциалом и качественной игрой, она способна создать другим проблемы.

Было очень мило, когда она рассказала мне, как видела меня в финале в Москве несколько лет назад. Она сказала об этом, когда мы встретились на «Ролан Гаррос», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.

Напомним, сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-250 в Нинбо (Китай) между россиянкой Дианой Шнайдер (85-я ракетка мира) и представительницей Туниса Онс Жабер (седьмая ракетка мира). Жабер одержала победу и стала чемпионкой турнира WTA-250 в Нинбо.

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