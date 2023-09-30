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Мирра Андреева узнала соперницу по первому кругу турнира WTA 1000 в Пекине

Мирра Андреева узнала соперницу по первому кругу турнира WTA 1000 в Пекине
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Состоялось распределение теннисисток, одержавших победы в квалификационном отборе турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Своих соперниц по турнирной сетке узнали восемь победительниц квалификации.

Россиянка Мирра Андреева в первом круге встретится с Барборой Крейчиковой (Чехия). Остальные теннисистки, успешно прошедшие квалификацию, распределились следующим образом: победительницы квалификации Магдалена Френх (Польша) и Кэйти Бултер (Великобритания) встретятся между собой, Ева Лис (Германия) сыграет с Еленой Остапенко (Латвия), Эшлин Крюгер (США) встретится с Онс Жабер (Тунис), Юлия Путинцева (Казахстан) сойдётся с Мари Боузковой (Чехия), Катерина Байндль (Украина) схлестнётся с Каролин Гарсия (Франция), Питон Стирнс (США) сыграет с Дженнифер Брэйди (США).

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