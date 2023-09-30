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Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал в Астане

Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал в Астане
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Теннисист из Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира ATP-250 в Астане. В матче второго круга спортсмен уступил австрийцу Себастьяну Офнеру. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу теннисиста из Австрии.

Астана. 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В матче, продолжавшемся 1 час 8 минут, Офнер сделал четыре эйса, допустил всего одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Александр Бублик дважды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В поединке четвертьфинала турнира Себастьян Офнер встретится с Домиником Тимом (Дания). Матч состоится 1 октября в 15:00 мск. Напомним, турнир в Астане проходит с 27 сентября по 3 октября, его призовой фонд составляет $ 1 017 850.

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