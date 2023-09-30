Александр Зверев вышел в четвертьфинал China Open
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Десятая ракетка мира теннисист Александр Зверев (Германия) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Китая по теннису в Пекине. Во втором круге турнира немецкий теннисист обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (25-я ракетка мира). Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счётом 6:7, 6:2, 6:1 в пользу Зверева.
Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 19:05 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|2
|1
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Зверев совершил девять эйсов, в то время как Давидович-Фокина подал навылет четыре раза. Соперники допустили по одной двойной ошибке. Немецкий теннисист невынужденно ошибся 12 раз, испанец сделал 17 невынужденных ошибок.
В четвертьфинале турнира в Пекине Александр Зверев встретится с чилийцем Николасом Харри (23-я ракетка мира). Их поединок состоится 1 октября. Начало встречи — в 7:00 мск.
Комментарии
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