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Кудерметова выиграла второй титул в карьере, Гассиев уступил Валлину. Главное к утру

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одолела американку Джессику Пегулу и выиграла турнир в Токио, боксёр Мурат Гассиев раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину, мексиканец Канело Альварес одолел американца Джермелла Чарло. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Кудерметова одолела Пегулу в финале и выиграла турнир в Токио.

2. Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.

3. Канело Альварес победил Джермелла Чарло и защитил чемпионские титулы.

4. УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ставя в пример Украину.

5. «Монако» Головина вырвал победу у «Марселя» и возглавил таблицу Лиги 1.

6. Вера Звонарёва завоевала 14-й титул в парном разряде.

7. «Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» благодаря автоголу Матипа в самом конце.

8. «Бавария» отыграла разрыв в два мяча и спаслась от поражения в матче с «РБ Лейпциг».

9. Лаутаро Мартинес сделал покер за 27 минут после выхода на замену в матче с «Салернитаной».

10. «Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик» со счётом 3:0 в матче 8-го тура Ла Лиги.