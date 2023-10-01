Кудерметова — после победы в Токио: у меня есть огромная мотивация на следующие недели

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500, проходившем в Токио (Япония). Сегодня, 1 октября, спортсменка завоевала второй титул в карьере, обыграв в финале соревнований четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Джессика — великолепный игрок, она отличный боец, и я готовилась к сражению. При счёте 5:5 в первом сете я сказала себе: «Вероника, тебе просто нужно бороться. Тебе нужно сделать всё, что ты можешь». И я это сделала.

Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация на следующие недели», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Далее Вероника Кудерметова сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), на который получила performance bye, вследствие чего россиянка начнёт выступление сразу в матче второго круга соревнований.