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Кудерметова — после победы в Токио: у меня есть огромная мотивация на следующие недели

Кудерметова — после победы в Токио: у меня есть огромная мотивация на следующие недели
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500, проходившем в Токио (Япония). Сегодня, 1 октября, спортсменка завоевала второй титул в карьере, обыграв в финале соревнований четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Джессика — великолепный игрок, она отличный боец, и я готовилась к сражению. При счёте 5:5 в первом сете я сказала себе: «Вероника, тебе просто нужно бороться. Тебе нужно сделать всё, что ты можешь». И я это сделала.

Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация на следующие недели», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Далее Вероника Кудерметова сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), на который получила performance bye, вследствие чего россиянка начнёт выступление сразу в матче второго круга соревнований.

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