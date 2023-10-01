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Видеообзор победы Вероники Кудерметовой над Джессикой Пегулой в финале турнира в Токио

Видеообзор победы Вероники Кудерметовой над Джессикой Пегулой в финале турнира в Токио
Аудио-версия:
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Сегодня, 1 октября, российская теннисистка Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В финальном матче спортсменка обыграла четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу и завоевала свой второй титул WTA в карьере.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы Вероники Кудерметовой в Токио.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Свой первый титул WTA Вероника Кудерметова завоевала в апреле 2021 года: тогда теннисистка стала чемпионкой турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).

Далее россиянка сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Кудерметова, в связи в успешным выступлением в Токио, получила на турнир в Китае performance bye, который позволит ей начать борьбу сразу во втором круге.

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