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Чесноков: Умбер провёл гениальный, лучший матч в жизни против Андрея Рублёва

Чесноков: Умбер провёл гениальный, лучший матч в жизни против Андрея Рублёва
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Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал победу 36-й ракетки мира, француза Уго Умбера над российским теннисистом, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым.

«Это был гениальный матч, Умбер играл очень здорово, это лучший матч в его жизни. Если бы он так играл всё время, то давно бы был в десятке мирового рейтинга, но для такого уровня ему не хватает стабильности. Нельзя сказать, что Рублёв сегодня играл плохо, просто его соперник выглядел фантастически и заслуженно победил», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, Умбер оказался сильнее Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 7:6. Уго прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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