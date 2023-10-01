Янчук: жаль, что Рублёв не дожал Умбера в 3-м сете, но Андрей сделает выводы из поражения

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста, шестой ракетки мира Андрея Рублёва во вчерашнем матче с 36-й ракеткой мира, французом Уго Умбером.

«В первом сете Рублёв играл очень хорошо, но во втором он просел физически и стал допускать много ошибок. Жаль, что он не дожал соперника в третьем сете, но я думаю, что Андрей сделает выводы из этого поражения», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, вчера, 30 сентября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500, в котором Умбер оказался сильнее Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 7:6. Уго прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, российским теннисистом Даниилом Медведевым.