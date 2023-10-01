Бублик: снялся с Шанхая — чувствовал проблемы с левой кистью. Вернусь только в Антверпене

35-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что испытывает проблемы с левой кистью, а также пояснил, как это влияет на его игру.

«Подача на закрытом харде в нынешних условиях не работает: корты медленные, мячи большие и тяжёлые. С какой бы силой я ни подавал, мячи возвращаются обратно. Я оказался к этому не готов. Проведём работу с командой. Потому что это длится уже какое-то время. Все жалуются на мячи: у всех болят локти, кисти, я уже не могу сильнее подавать. Я подаю 237 км/ч или 238 км/ч. А это не работает.

Не беспокоят ли сейчас болезненные ощущения? Всё нормально. Но я не нахожусь на корте, сколько находятся там другие ребята, то есть в два-три раза меньше, чем остальные. Но здесь, например, я испытывал дискомфорт. Снялся с Шанхая, так как чувствовал проблемы с левой кистью. Пытаюсь разогнать мяч слева, но чувствуются болезненные ощущения. Так что возьму паузу в две недели и вернусь уже только в Антверпене», — сказал Бублик на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, вчера, 30 сентября, Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира ATP-250 в Астане. В матче второго круга спортсмен уступил австрийцу Себастьяну Офнеру. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу теннисиста из Австрии.