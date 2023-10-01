Селиваненко: победой в Токио Кудерметова показала, что возвращается на высокий уровень

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российской теннисистки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Сегодня, 1 октября, спортсменка уверенно обыграла в финале соревнований четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Кудерметова победила на очень престижном турнире с большой историей. Для самой Вероники эта победа очень значима, потому что до этого была не самая удачная серия.

В любой победе нет одного фактора. Но появился большой плюс, когда Дмитрий Турсунов присоединился к команде Вероники. Кудерметова уже показывала подобные результаты, в её активе есть отличные победы. Этим выступлением она показала, что снова возвращается на тот высокий уровень, на котором была», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.