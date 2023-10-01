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Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Мари Боузкову

Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Мари Боузкову
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между 73-й ракеткой мира, казахской теннисисткой Юлией Путинцевой и представительницей Чехии Мари Боузковой (30-я ракетка мира). Путинцева одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.

Путинцева оказалась сильнее Боузковой со счётом 6:2, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. За это время Путинцева не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 13 заработанных брейк-пойнтов. Боузкова, в свою очередь, сделала два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Пекине, где сразится с победителем пары Катерина Байндль — Каролин Гарсия.

Пекин (ж). 1-й круг
01 октября 2023, воскресенье. 09:30 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		7 7
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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