Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Мари Боузкову

Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между 73-й ракеткой мира, казахской теннисисткой Юлией Путинцевой и представительницей Чехии Мари Боузковой (30-я ракетка мира). Путинцева одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.

Путинцева оказалась сильнее Боузковой со счётом 6:2, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. За это время Путинцева не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 13 заработанных брейк-пойнтов. Боузкова, в свою очередь, сделала два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира в Пекине, где сразится с победителем пары Катерина Байндль — Каролин Гарсия.