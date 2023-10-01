Соболенко: в финале US Open эмоции били через край, я себя не контролировала

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие выводы сделала после поражения в финале US Open. Напомним, Соболенко проиграла в финале Кори Гауфф — 6:2, 3:6, 2:6.

«Главный вывод: мне нужно научиться завершать очки у сетки (улыбается). Мы много над этим работали. В том матче эмоции били через край, я себя не контролировала. Во втором сете я думала обо всём на свете. Так что, да, вот мой главный вывод.

Мне нужно, несмотря ни на что, придерживаться плана и просто делать на корте то, что я должна делать, в каком-то смысле отключить все эти мысли. И я поняла, что мне нужно… Не то чтобы я не умею играть с лёта. Раньше я много играла пару. Просто нужна определённая смелость, чтобы идти к сетке. Да, после US Open мы много работали над игрой с лёта. Вот так», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Пекине.

Напомним, сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между Ариной Соболенко и представительницей США Софьей Кенин (31-я ракетка мира). Соболенко одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.