Видеообзор победы Арины Соболенко над Софьей Кенин в первом круге турнира в Пекине

Сегодня, 1 октября, прошёл матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между чемпионкой Australian Open – 2023, первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Софьей Кенин (31-я ракетка мира). Соболенко одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Соболенко оказалась сильнее Кенин со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Соболенко сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. Кенин, в свою очередь, сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Арина Соболенко прошла во второй круг турнира в Пекине, где сразится с победителем пары Магдалена Френх — Кэйти Бултер.