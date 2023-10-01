Корда обыграл Грикспора и встретится с Меджедовичем в полуфинале турнира в Астане

Американский теннисист Себастьян Корда одержал победу в четвертьфинале турнира категории ATP-250, проходящего в Астане (Казахстан). Спортсмен в трёх сетах обыграл голландца Таллона Грикспора и вышел в 1/2 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. По ходу встречи Себастьян Корда выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора — 11 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также пять двойных ошибок.
В полуфинале турнира американский теннисист, пятый по посеву, встретится с сербом Хамадом Меджедовичем, ранее в своём четвертьфинале обыгравшим четвёртого сеяного чеха Иржи Легечку. Это будет первое личное противостояние спортсменов.
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