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Корда обыграл Грикспора и встретится с Меджедовичем в полуфинале турнира в Астане

Корда обыграл Грикспора и встретится с Меджедовичем в полуфинале турнира в Астане
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Американский теннисист Себастьян Корда одержал победу в четвертьфинале турнира категории ATP-250, проходящего в Астане (Казахстан). Спортсмен в трёх сетах обыграл голландца Таллона Грикспора и вышел в 1/2 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. По ходу встречи Себастьян Корда выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора — 11 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также пять двойных ошибок.

В полуфинале турнира американский теннисист, пятый по посеву, встретится с сербом Хамадом Меджедовичем, ранее в своём четвертьфинале обыгравшим четвёртого сеяного чеха Иржи Легечку. Это будет первое личное противостояние спортсменов.

Астана. 1/4 финала
01 октября 2023, воскресенье. 10:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
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Новости. Теннис
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