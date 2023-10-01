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Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине

Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и представителем Италии Лоренцо Музетти (18-я ракетка мира). Алькарас одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине.

Алькарас оказался сильнее Музетти со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Алькарас сделал один эйс, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. Музетти, в свою очередь, сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Алькарас прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с девятой ракеткой мира Каспером Руудом.

Пекин (м). 2-й круг
01 октября 2023, воскресенье. 11:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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