Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и представителем Италии Лоренцо Музетти (18-я ракетка мира). Алькарас одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине.

Алькарас оказался сильнее Музетти со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Алькарас сделал один эйс, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. Музетти, в свою очередь, сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Алькарас прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с девятой ракеткой мира Каспером Руудом.