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Виктор Янчук отреагировал на победу Вероники Кудерметовой на турнире в Токио

Виктор Янчук отреагировал на победу Вероники Кудерметовой на турнире в Токио
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

«Кудерметова давно проявляла себя как способная теннисистка. У нее были отдельные взлёты, но не такие. Со временем теннисисты обретают уверенность — им надоедает проигрывать. Плюс ещё приходит опыт. Внутри появляется ощущение, что надо выигрывать. Кудерметова состоялась как теннисистка. У неё хорошие позиции. Она вызывает уважение у соперниц. С ней надо играть! Вероника хорошо двигается, бьёт достаточно сильно, но иногда бывают ошибки в нужный момент. Тут вопрос к психологии.

Хорошо, что у Кудерметовой сейчас такое состояние. Это не значит, что она всегда будет так играть, но уверенность уже приходит к ней. От этого она будет более стабильно и сильно играть. Такая победа в финале заставляет верить в себя больше, чем прежде. Это очень хорошее событие. Следующие матчи, думаю, она будет расти и одерживать более яркие победы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 1 октября, Вероника Кудерметова в двух сетах финала соревнований одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой и стала победителем турнира в Токио.

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