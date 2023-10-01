Морозова: главное, что в Токио Кудерметова преодолела свои душевные и физические проблемы

Финалистка Уимблдона 1974 года Ольга Морозова прокомментировала победу россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

«Веронику хочется поздравить с победой. То, что в финале она обыграла с достаточно простым счётом Пегулу, — это совершенно изумительно. Дело в том, что Кудерметова потеряла ту игру, которая приносила ей результаты, и Открытый чемпионат США получился для неё неудачным. Но мы знаем, что у Вероники была травма, поэтому она выступала ниже своих возможностей.

Сейчас Кудерметова выиграла большой турнир. Дмитрий Турсунов общался с её мужем Сергеем Демехиным, наверное, они вместе что‑то такое правильно сделали для неё. Но главное не то, какие комбинации придумали тренеры, а то, что она смогла это реализовать. Главное, что Вероника смогла преодолеть свои душевные и физические проблемы и стала играть на таком уровне, который мы от неё ждем. Она всё‑таки была в топ‑10 мирового рейтинга», — приводит слова Морозовой «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 1 октября, Вероника Кудерметова в двух сетах финала соревнований одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой и стала победителем турнира в Токио.