Соболенко: думаю, Кенин не ожидала таких великолепных подач. Это был ключевой момент матча

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над американской теннисисткой, 31-й ракеткой мира Софьей Кенин в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине.

«Честно говоря, я не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче. На тренировках это не работало так хорошо. Но я очень рада, что смогла сегодня показать такой уровень на своей подаче. Я думаю, что это очень помогло.

Я думаю, что она даже не ожидала таких великолепных подач. Так что, по моему мнению, это было ключевым моментом сегодняшнего матча», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, Соболенко одержала победу со счётом 6:1, 6:2 и прошла во второй круг турнира в Пекине. Она сразится с победителем пары Магдалена Френх — Кэйти Бултер.