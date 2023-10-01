Ольховский: Кудерметова в Токио почувствовала уверенность. Её титул — восхищение

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

«Я считаю, что это очень хороший результат — победа и, самое важное, игра. Вероника почувствовала уверенность, которая у неё в определённый момент пропала. Но сейчас, надеюсь, в таком же ключе будет проводить следующие турниры. Только слова восхищения», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 1 октября, Вероника Кудерметова в двух сетах финала соревнований одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой и стала победителем турнира в Токио.