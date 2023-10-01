Веснина: Медведев — фаворит турнира в Пекине. У него серьёзные цели на сезон

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте Елена Веснина поделилась мнением о выступлении третьей ракетки мира из России Даниила Медведева на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмен уже вышел в 1/4 финала соревнований, где сыграет с французом Уго Умбером.

«Турниры китайской серии всегда были с сильным составом участников. Но два года подряд из-за пандемии все соревнования были отменены, к сожалению.

Медведев вновь обыграл сложнейшего соперника для себя — Алекса де Минора. Думаю, что Даня удачно начал выступление на китайской серии турниров. Завтра утром его ждёт непростой матч с молодым французом Умбером. Считаю Медведева одним из фаворитов турнира в Пекине. Безусловно, помимо него, есть ещё Алькарас, Зверев и Синнер. Но Даня просто шикарно выступил на последнем US Open. Это в очередной раз подчеркнуло его настрой и серьёзные цели на текущий сезон», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.