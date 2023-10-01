Синнер прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Пекине

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Сегодня, 1 октября, спортсмен в матче второго круга уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку, отдав сопернику только два гейма.

«Первые несколько дней в Китае я был болен и пытался каким-либо образом пройти первый круг, потому что знал, что после него у меня будет выходной. Каждый день разный. Физически я чувствую себя сильно лучше, и думаю, когда у меня будет хорошая форма, играть будет немного проще.

Сегодня я играл хорошо. Возможно, нужно немного исправить подачу, её процент, но думаю, что отдых сегодня будет замечательным. В матче было несколько моментов, которые помогли возрасти моей уверенности. Этим вечером мы как будто играли на крытом корте. Мячи были медленнее, чем днём ранее. Когда ты играешь в течение дня, это немного сложнее из-за солнца и других обстоятельств. Сегодня, думаю, я хорошо справился с ситуацией», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.