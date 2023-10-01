Фото: в Пекине дети в борьбе за полотенце Синнера свалились с трибун вместе с клумбами

Неприятным инцидентом ознаменовалась победа седьмой ракетки мира, итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Напомним, в матче второго круга 21-летний Синнер (6) со счётом 6:2, 6:0 разгромил представителя Японии Йосихито Нисиоку (38-я ракетка мира).

После матча Янник приблизился к трибунам, чтобы отдать фанатам свои полотенца. Это вызвало ажиотаж: болельщики, в большей степени дети, начали бороться за «трофей» и из-за этого свалились с трибуны (невысокой) вместе с цветочными клумбами.

Трансляция зафиксировала лишь начало падения, после чего камеры перевели на корт.

Следующим соперником Синнера в Пекине станет бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров.