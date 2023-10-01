Александр Зверев выразил недовольство расписанием турнира в Пекине

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство действиями организаторов турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

Напомним, свой матч второго круга с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной он завершил в 2:41 ночи. Александр одержал победу со счётом 6:7(4), 6:2, 6:1.

«Мы же начали уже в октябре? (о том, что матч начался после полуночи, то есть в ночь на 1 октября).

Я доволен победой, но тяжело играть до трёх утра. Не уверен, что было правильно оставлять нас на этом корте. Я думаю, нам следовало сменить корт. Нам следовало играть на другом, здесь так много отличных кортов. Так много возможностей, где мы могли бы сыграть. Честно говоря, я не уверен, что нам следовало ждать до полуночи, чтобы начать матч», — сказал Зверев после матча.