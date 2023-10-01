Петра Квитова вышла во второй круг турнира в Пекине

33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова (14-е место в рейтинге WTA) обыграла представительницу Китая Сиюй Ван (58-е место в рейтинге WTA) и вышла во второй круг турнира серии WTA-1000 в Пекине.

Матч продлился 3 часа 7 минут. В трёх сетах сильнее оказалась Квитова — 6:7 (6:8), 7:5, 6:3. Представительница Чехии шесть раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. У Ван три эйса и четыре двойные ошибки. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 8 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,127,389. Последний раз турнир проводился в 2019 году, тогда победу на нём одержала японка Наоми Осака.

В следующем раунде Петре Квитовой предстоит встреча с 22-й ракеткой мира, россиянкой Людмилой Самсоновой.