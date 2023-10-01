Петра Квитова вышла во второй круг турнира в Пекине

33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова (14-е место в рейтинге WTA) обыграла представительницу Китая Сиюй Ван (58-е место в рейтинге WTA) и вышла во второй круг турнира серии WTA-1000 в Пекине.
Матч продлился 3 часа 7 минут. В трёх сетах сильнее оказалась Квитова — 6:7 (6:8), 7:5, 6:3. Представительница Чехии шесть раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. У Ван три эйса и четыре двойные ошибки. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.
Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 8 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,127,389. Последний раз турнир проводился в 2019 году, тогда победу на нём одержала японка Наоми Осака.
В следующем раунде Петре Квитовой предстоит встреча с 22-й ракеткой мира, россиянкой Людмилой Самсоновой.
- 1 октября 2023
-
20:29
-
19:47
-
18:40
-
18:20
-
18:11
-
17:44
-
17:39
-
17:22
-
16:50
-
16:37
-
16:17
-
15:53
-
15:44
-
15:01
-
14:54
-
14:42
-
14:41
-
14:34
-
14:04
-
14:04
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:32
-
13:10
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:29