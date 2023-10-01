Пекин-2023, женщины: результаты матчей 1 октября и турнирная сетка

В Пекине (Китай) набирает обороты турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1 октября.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Результаты матчей 1 октября

Людмила Самсонова (Россия) – Алисия Паркс (США) – 6:4, 7:6 (7:4).

Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия, 8) – 1:6, 6:4, 6:1.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Софья Кенин (США, WC) – 6:1, 6:2.

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Ева Лис (Германия, Q) – 2:6, 6:3, 6:2.

Мирра Андреева (Россия, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 10) – 6:2, 6:2.

Женский турнир в Пекине продлится до 8 октября. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. Этот титул Осака завоевала ещё в 2019 году, после — Пекин турнир WTA не принимал.