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Муж и тренер Кудерметовой оценил титул Вероники на турнире WTA-500 в Токио

Муж и тренер Кудерметовой оценил титул Вероники на турнире WTA-500 в Токио
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Сергей Демёхин, супруг и личный тренер 19-й ракетки мира, российской теннисистки Вероники Кудерметовой, прокомментировал победу жены в финале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Вероника завоевала второй титул на уровне WTA в карьере.

«Только прилетели в Пекин, у нас сразу был самолёт после финала, честно говоря, даже не удалось особо порадоваться и отпраздновать. Завтра мы уже играем пару в Пекине. Что касается титула, то да, конечно, мы очень рады такому результату и самое главное, игре. Вероника показала классный теннис, я прямо очень рад и горжусь содержанием и уровнем игры Вероники. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Завтра уже новый день, новый турнир, вот такая теннисная жизнь», — сказал Демёхин в эфире «Больше».

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