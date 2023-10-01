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Мария Шарапова высоко оценила дальнейшие перспективы Кори Гауфф в WTA-туре

Мария Шарапова высоко оценила дальнейшие перспективы Кори Гауфф в WTA-туре
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова высказалась о прогрессе 19-летней американки Кори Гауфф, которая ранее выиграла US Open – 2023.

«Её путь был довольно интересным. С 16 лет она была перспективной и востребованной, все верили, что она достигнет цели. Думаю, по крайней мере если судить по разговорам, это заняло чуть больше времени, чем от неё ожидали. Но я также считаю, что для неё это даже полезнее. Если бы она сразу взлетела на первую строчку или выиграла ТБШ, то просто удивлялась бы всему, с чем встречается в туре.

На мой взгляд, у неё отличная команда. Она получает искреннюю поддержку со стороны своих родителей, это прекрасная история… Я уверена, она блестяще справится со всеми взлётами и падениями», — приводит слова Шараповой The Tennis Letter со ссылкой на The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

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