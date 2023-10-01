Чемпионка US Open — 2023 Гауфф рассказала об отдыхе после победы на турнире

Третья ракетка мира, чемпионка US Open — 2023 Коко Гауфф рассказала о своих занятиях после победы на Открытом чемпионате США, а также заявила о том, что ей не хватало тенниса во время отдыха.

«‎Я взяла недельный перерыв — самый длинный перерыв в теннисе, который я когда-либо делала. Было немного странно, потому что мне было нечем заняться. Затем мы устроили небольшой праздник во Флориде, на который смогли поехать все мои друзья и семья. После этого я снова вернулась к тренировкам и вернулась к работе, к которой, честно говоря, мне очень хотелось вернуться.

Неделя оказалась большим периодом времени для отдыха. Честно говоря, это было немного странно, потому что сначала у меня, пожалуй, одно из самых важных дел в вашей жизни, а затем я пошла домой и снова занималась уборкой и обычными делами», — сказала Гауфф.