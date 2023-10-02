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«К этому нужно привыкнуть». Карлос Алькарас — о претензиях к мячам в туре

«К этому нужно привыкнуть». Карлос Алькарас — о претензиях к мячам в туре
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблемах с утяжелением мячей в ATP-туре.

«Я почувствовал это с первой тренировки здесь, в Пекине. Это что-то тяжёлое, но нужно к этому привыкнуть. На каждом турнире мячи меняют, или почти на каждом турнире мяч другой. Когда ты приезжаешь на турнир, всегда думаешь: «Каким будет мяч?» Я думаю, что этим вопросом задаётся каждый игрок. В Пекине всего за один-два розыгрыша мяч становится не похожим на изначальный. Это совсем другая игра, и к этому нужно привыкать», — сказал Алькарас на пресс-конференции в Пекине.

Несмотря на проблемы с мячами, Алькарас (1) без проблем вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине, со счётом 6:2, 6:2 обыграв итальянца Лоренцо Музетти.

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