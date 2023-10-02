Пекин-2023, женщины: расписание матчей 2 октября

Сегодня, 2 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Расписание матчей 2 октября

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – начало в 6:00 мск.

Вера Звонарёва (Россия, WC) – Синьюй Ван (Китай) – начало в 7:30 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 2) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – начало в 7:30 мск.

Дарья Касаткина (Россия, 11) – Маяр Шериф (Египет) – начало в 9:00 мск.

Онс Жабер (Тунис, 7) – Эшлин Крюгер (США) – начало в 9:00 мск.

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Линда Носкова (Чехия) – начало в 9:00 мск.

Екатерина Александрова (Россия) – Кори Гауфф (США, 3) – начало в 11:30 мск.

Людмила Самсонова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 12) – начало в 12:00 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – начало в 14:30 мск.