Евгений Донской не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Шанхае

229-я ракетка мира российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение от японского спортсмена Ясутаки Утиямы (347-е место в рейтинге ATP) в полуфинальном матче квалификации турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу представителя Японии.

Игра продлилась 1 час 56 минут. Утияма восемь раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Донского три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В финале квалификации турнира в Шанхае соперником Утиямы станет представитель Тайваня Цзэн Чжуньсинь. Ранее Донской не смог выйти в основную сетку турнира ATP-250 в Чэнду (Китай).