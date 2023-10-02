Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине, обыграв Уго Умбера
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Франции Уго Умбером (36-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу российского спортсмена.
Матч продлился 2 часа 7 минут. Меведев шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Умбера пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В полуфинальном матче соревнований в Пекине Даниил Медведев встретится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили). Хардовый турнир в Пекине продлится до 4 октября.
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