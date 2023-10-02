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Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Эшлин Крюгер

Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Эшлин Крюгер
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер (80-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу теннисистки из Туниса.

Матч продлился 1 час 29 минут. Жабер три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Крюгер два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Пекине Онс Жабер сыграет с 44-й ракеткой мира представительницей Украины Мартой Костюк. Матч состоится завтра, 3 октября. Хардовый турнир в Китае завершится 8 октября.

Пекин (ж). 1-й круг
02 октября 2023, понедельник. 09:20 МСК
Эшлин Крюгер
80
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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