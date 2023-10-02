Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Эшлин Крюгер

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер (80-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу теннисистки из Туниса.

Матч продлился 1 час 29 минут. Жабер три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Крюгер два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Пекине Онс Жабер сыграет с 44-й ракеткой мира представительницей Украины Мартой Костюк. Матч состоится завтра, 3 октября. Хардовый турнир в Китае завершится 8 октября.