Виктор Янчук: у Зверева не хватит атакующих сил, чтобы пробить Медведева

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал турнира в Пекине.

«Сейчас Медведев находится в хорошей форме и неплохо настроен, а мастерства ему не занимать. Я думаю, что его стабильность при обмене ударами с дальней линии в хорошем темпе и надёжность его ударов играют положительную роль и обеспечивают ему некоторое преимущество. Другие в этом темпе играют и наносят пять-шесть ударов, а Медведев может и 15, и 20 без ошибок. Этот запас прочности позволяет ему играть достаточно ровно в течение всего матча и выигрывать. Оснащён он неплохо, хорошо контратакует, держит подачи. Если Медведев в хорошей форме, как сейчас, то с ним играть трудно.

В полуфинале турнира в Пекине у Даниила шансы хорошие. Если играть будет со Зверевым, то победит. Он уже обыгрывал Зверева не раз. Медведев более стабилен. У Зверева не хватит атакующих сил, чтобы его пробить. Если пройдёт Харри? Трудно сказать. Но я думаю, что Зверев, верный своему стилю игры, более надёжен в отличие от соперников. Им надо быть в очень хорошей форме и очень остро атаковать, чтобы иметь шансы против Даниила», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.