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Касаткина вырвала победу у египтянки Шериф в матче первого круга турнира WTA-500 в Пекине

Касаткина вырвала победу у египтянки Шериф в матче первого круга турнира WTA-500 в Пекине
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В матче первого круга турнира категории WTA-500 в Пекине (Китай) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф (50-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу россиянки.

Матч продлился 2 часа 50 минут. Касаткина совершила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Шериф один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований Касаткина сыграет с 37-й ракеткой мира представительницей Китая Синьюй Ван, которая в первом круге обыграла россиянку Веру Звонарёву. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.

Пекин (ж). 1-й круг
02 октября 2023, понедельник. 09:05 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
50
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 8
1 		6 7 10
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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