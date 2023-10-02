Касаткина вырвала победу у египтянки Шериф в матче первого круга турнира WTA-500 в Пекине
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В матче первого круга турнира категории WTA-500 в Пекине (Китай) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф (50-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу россиянки.
Матч продлился 2 часа 50 минут. Касаткина совершила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Шериф один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде соревнований Касаткина сыграет с 37-й ракеткой мира представительницей Китая Синьюй Ван, которая в первом круге обыграла россиянку Веру Звонарёву. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.
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