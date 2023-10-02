Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет с Даниилом Медведевым

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет с Даниилом Медведевым
Комментарии

В матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 10-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречался с представителем Чили Николасом Харри (23-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу немецкого спортсмена.

Матч продлился 2 часа 21 минуту. Зверев 13 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Харри восемь эйсов.

В полуфинальном матче соревнований в Пекине Зверев встретится с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Хардовый турнир в Китае продлится до 4 октября. Последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 году, тогда победителем стал австриец Доминик Тим.

Пекин (м). 1/4 финала
02 октября 2023, понедельник. 10:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
1 		7 7 3
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android