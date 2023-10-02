Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет с Даниилом Медведевым
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 10-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречался с представителем Чили Николасом Харри (23-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу немецкого спортсмена.
Матч продлился 2 часа 21 минуту. Зверев 13 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Харри восемь эйсов.
В полуфинальном матче соревнований в Пекине Зверев встретится с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Хардовый турнир в Китае продлится до 4 октября. Последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 году, тогда победителем стал австриец Доминик Тим.
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