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Ольховский: с Умбером у Медведева были провалы. Нужно, чтобы со Зверевым их было меньше

Ольховский: с Умбером у Медведева были провалы. Нужно, чтобы со Зверевым их было меньше
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над французом Уго Умбером в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Матч с Умбером Медведев провёл с провалами. Даниил был не настолько стабилен, насколько хотелось. Только третий сет провёл более-менее, а в первом и втором были провалы. Сказался высокий класс Медведева — может собраться тогда, когда нужно.

В полуфинале против Зверева всё зависит от того, какую игру будет показывать Даниил. Если без провалов, то Медведев — фаворит. Но Зверев сейчас уверен. Он не тот, что был в начале сезона. Дане нужно постараться, чтобы провалов было всё-таки меньше по ходу матча», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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