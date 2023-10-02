Самсонова обыграла Квитову и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над 14-й ракеткой мира чешской спортсменкой Петрой Квитовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 36 минут. Самсонова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Квитовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге соревнований в Пекине Самсонова сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис). Турнир в Китае продлится до 8 октября. Последний раз турнир в Пекине проходил в 2019 году, тогда победу одержала японка Наоми Осака.