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Самсонова обыграла Квитову и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине

Самсонова обыграла Квитову и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над 14-й ракеткой мира чешской спортсменкой Петрой Квитовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 36 минут. Самсонова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Квитовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге соревнований в Пекине Самсонова сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис). Турнир в Китае продлится до 8 октября. Последний раз турнир в Пекине проходил в 2019 году, тогда победу одержала японка Наоми Осака.

Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2023, понедельник. 12:40 МСК
Петра Квитова
14
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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