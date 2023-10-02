Камельзон: Зверев — претендент на победу, но Медведев отлично знает его игру

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с немецким теннисистом Александром Зверевым в полуфинале турнира в Пекине.

«Победа на Умбером определяет физическую форму Медведева — что-то получается. Хороший результат простимулирует Даниила для дальнейшей работы.

Следующий матч со Зверевым, но в полуфинале неважно, кто соперник. Медведев отлично знает, как играет Зверев. Александр — претендент на победу. Это будет хорошая игра: соревнуются два русских человека, хорошо знающие друг друга. Это фактически российский полуфинал, но хочется, чтобы дальше прошёл Медведев», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.